В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с повышенной мутацией

Новый штамм, который получил название C.1.2, выявили специалисты из Национального института инфекционных заболеваний и Платформы научных исследований и секвенирования провинции Квазулу-Наталь.

Новый вариант, "вероятно, возник после продолжительной болезни COVID-19 и накопил дополнительные мутации, которые, наверное, позволили избежать иммунного ответа", считают ученые.

Отмечается, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Ботсвану, Новую Зеландию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Минздрав ЮАР предупредил Всемирную организацию здравоохранения о новом варианте COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в ЮАР подтвердили более 2,76 млн случаев коронавирусной инфекции (7740 – за последние сутки), хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило около 5,93 млн человек, 5,14 млн – сделали две прививки.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы "избежать дискриминации". В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).

Сообщения о штамме "Бета" в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот вариант распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР.