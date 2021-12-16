В Польше подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон"

Сообщается, что инфицированная – 30-летняя жительница африканской страны Лесото, находившаяся в Катовице на цифровой конференции ООН. Симптомов болезни у нее не было. Выявить коронавирус помог тест, который был обязателен для всех участников мероприятия, пишет издание.

Отмечается, что женщина имела непосредственный контакт с двумя вакцинированными соотечественниками, пишет издание.

"Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", – сообщили в польском министерстве здоровья.

* Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja zosta * a stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje si * dobrze. @GIS_gov podj * niezb * dne dzia * ania. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2021