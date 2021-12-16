В Польше подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон"

Сообщается, что инфицированная – 30-летняя жительница африканской страны Лесото, находившаяся в Катовице на цифровой конференции ООН. Симптомов болезни у нее не было. Выявить коронавирус помог тест, который был обязателен для всех участников мероприятия, пишет издание.
Отмечается, что женщина имела непосредственный контакт с двумя вакцинированными соотечественниками, пишет издание.
"Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", – сообщили в польском министерстве здоровья.
* Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja zosta * a stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje si * dobrze. @GIS_gov podj * niezb * dne dzia * ania.— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2021
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.
13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон".