Украина вышла из топ-10 стран Европы с наибольшей заболеваемостью COVID-19 – Ляшко

"Заболеваемость в Украине в два раза меньше европейской. Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов страны опустился ниже уровня 60 человек на 100 тыс. населения. Две из трех коек с кислородом сейчас свободны. Пациентами занята лишь треть существующих коек", – подчеркнул он.

По данным Ляшко, занятость мест с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза – с 70% до 35%.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", – рассказал министр.

15 декабря Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. По состоянию на 16 декабря восемь областей соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности, остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.