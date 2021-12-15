Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

По словам Шмыгаля, это поможет противодействовать пандемии и защитить здоровье украинцев.

"В течение первого квартала у нас будет действовать карантин. Это означает, что все правила доступа в общественные места – COVID-сертификаты, ношение масок и соблюдение дистанции – остаются в силе", – заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, темпы вакцинации от коронавируса в Украине падают. Он призвал граждан, которые привились, рассказать своим родственникам о важности и безопасности вакцинации.

"Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70%, мы должны продолжать соблюдать карантинные ограничения", – подчеркнул он.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.