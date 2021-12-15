Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

По словам Шмыгаля, это поможет противодействовать пандемии и защитить здоровье украинцев.
"В течение первого квартала у нас будет действовать карантин. Это означает, что все правила доступа в общественные места – COVID-сертификаты, ношение масок и соблюдение дистанции – остаются в силе", – заявил глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, темпы вакцинации от коронавируса в Украине падают. Он призвал граждан, которые привились, рассказать своим родственникам о важности и безопасности вакцинации.
"Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70%, мы должны продолжать соблюдать карантинные ограничения", – подчеркнул он.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
После этого "красный" уровень эпидемической опасности был введен в Киеве и 18 областях. С 7 декабря восемь областей Украины и Киев покинули "красную" зону эпидемической опасности. Сейчас в ней остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.
15 декабря Винницкая и Хмельницкая области перешли в "желтую" зону эпидопасности.