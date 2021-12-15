За сутки в Украине сделали 143 тыс. прививок от коронавируса, использовали четыре препарата

Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 142 921 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 47 137 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 95 784 человека", – говорится в сообщении.

Во вторник прививки делали 844 мобильные бригады по иммунизации, 3341 пункт и 457 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин от COVID-19 ввели в Украине за 24 часа в Киеве (13 229), меньше всего – в Луганской области (2615).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 26 861 757 прививок. Вакцинировано 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) –12 640 221 (из них два человека получили первую дозу за границей)", – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, в Украине с начала кампании по вакцинации больше всего прививок сделали препаратом от Pfizer – чуть больше 6 млн доз.

14 декабря украинцев прививали препаратами от Pfizer, Sinovac Biotech, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca.