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За сутки в Украине сделали 143 тыс. прививок от коронавируса, использовали четыре препарата

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале
Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале
Фото: ЕРА

14 декабря в Украине сделали почти 143 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, проинформировал 15 декабря специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 142 921 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 47 137 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 95 784 человека", – говорится в сообщении.

Во вторник прививки делали 844 мобильные бригады по иммунизации, 3341 пункт и 457 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин от COVID-19 ввели в Украине за 24 часа в Киеве (13 229), меньше всего – в Луганской области (2615).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 26 861 757 прививок. Вакцинировано 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) –12 640 221 (из них два человека получили первую дозу за границей)", – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, в Украине с начала кампании по вакцинации больше всего прививок сделали препаратом от Pfizer – чуть больше 6 млн доз.

14 декабря украинцев прививали препаратами от Pfizer, Sinovac Biotech, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Киев, Луганская область, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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