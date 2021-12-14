"Начинать с пожилых людей". Данилов настаивает на бустерной вакцинации от коронавируса

"Мы настаиваем на том, что нам нужно внедрять бустерную дозу, и начинать нужно с пожилых людей, предлагать людям, чтобы они третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому неторопливо относиться, то можно спрогнозировать, что с 15–20 февраля будем иметь начало следующей волны заболеваемости", – сказал он.

По мнению Данилова, уровень вакцинации необходимо увеличивать до 300 тыс. в сутки.

"Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75–80% населения, мы сможем гораздо проще проходить заболеваемость", – считает секретарь СНБО.

Напомним, 13 декабря Данилов сообщил, что первые случаи заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" СНБО прогнозирует уже на этой неделе.