СНБО прогнозирует появление штамма коронавируса "Омикрон" в Украине на этой неделе

Эпидемическая ситуация в Украине на новогодние праздники будет стабильной, прогнозирует СНБО Фото: ЕРА

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 13 декабря по итогам селекторного совещания, посвященного ситуации с распространение коронавирусной инфекции.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов", – сказано в сообщении.