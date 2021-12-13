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В Украине разрешили третью прививку от COVID-19, но не всем – Минздрав

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Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 рекомендуют лицам, имеющим для нее медицинские показания, отметил Ляшко
Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 рекомендуют лицам, имеющим для нее медицинские показания, отметил Ляшко
Фото: EPA

В Украине разрешили введение третьей дозы вакцины против коронавируса, но не всем. Соответствующий приказ №2770 от 13 декабря в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики №18-10/2021-1 подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщил пресс-центр Минздрава.

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту", – подчеркнул Ляшко.

Глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет

По состоянию на 13 декабря первую дозу вакцины в Украине получили почти 14,1 млн человек, завершили курс вакцинации 12,4 млн. По словам Ляшко, Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19 – две прививки получило 40% взрослого населения.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, трансплантация, онкология, Минздрав, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, иммунитет
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