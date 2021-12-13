В Украине разрешили третью прививку от COVID-19, но не всем – Минздрав

Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 рекомендуют лицам, имеющим для нее медицинские показания, отметил Ляшко Фото: EPA

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту", – подчеркнул Ляшко.

Глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января-февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.