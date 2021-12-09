ВОЗ одобрила бустерную вакцинацию от коронавируса

Рекомендация появилась после того, как стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела совещание для оценки потребности в бустерной вакцинации.

Выступая на брифинге, председатель SAGE Алехандро Кравиото заявил, что вакцины обеспечивают надежный уровень защиты от тяжелого течения заболевания в течение минимум шести месяцев, при этом иммунитет снижается у пожилых людей и имеющих сопутствующие заболевания.

По его словам, SAGE продолжает поддерживать необходимость справедливого распределения вакцин от коронавируса и использования третьей дозы только для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, или получивших инактивированную вакцину.