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Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от коронавируса – Ляшко

Ляшко сообщил, что в Украине разрешат введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19
Ляшко сообщил, что в Украине разрешат введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

40% взрослых украинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом 13 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения, по вакцинации от коронавируса – 40 % вакцинированных в 2021 году", – подчеркнул он.

Министр сообщил, что сегодня подпишет приказ об одобрении позиции национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

"Речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил Ляшко.

Он рассказал, что с начала года Украина получила 36,7 млн доз вакцин от коронавируса.

Минздрав рассматривает возможность проведения бустерной вакцинации от коронавируса в январе 2022 года. Об этом 8 декабря сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

На 13 декабря первую дозу вакцины в Украине получили почти 14,1 млн человек, завершили курс вакцинации 12,4 млн.

Теги: Украина, ВОЗ, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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