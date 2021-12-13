Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от коронавируса – Ляшко

"Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения, по вакцинации от коронавируса – 40 % вакцинированных в 2021 году", – подчеркнул он.
Министр сообщил, что сегодня подпишет приказ об одобрении позиции национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
"Речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил Ляшко.
Он рассказал, что с начала года Украина получила 36,7 млн доз вакцин от коронавируса.
Минздрав рассматривает возможность проведения бустерной вакцинации от коронавируса в январе 2022 года. Об этом 8 декабря сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
На 13 декабря первую дозу вакцины в Украине получили почти 14,1 млн человек, завершили курс вакцинации 12,4 млн.