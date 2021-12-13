Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от коронавируса – Ляшко

Ляшко сообщил, что в Украине разрешат введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения, по вакцинации от коронавируса – 40 % вакцинированных в 2021 году", – подчеркнул он.

Министр сообщил, что сегодня подпишет приказ об одобрении позиции национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

"Речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил Ляшко.

Он рассказал, что с начала года Украина получила 36,7 млн доз вакцин от коронавируса.

Минздрав рассматривает возможность проведения бустерной вакцинации от коронавируса в январе 2022 года. Об этом 8 декабря сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.