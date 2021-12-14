ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ сообщила о разоблачении крупнейшей схемы по продаже поддельных COVID-сертификатов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ сообщила, что схему организовали два жителя Киева
СБУ сообщила, что схему организовали два жителя Киева
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила самую крупную в стране сеть по изготовлению фейковых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 14 декабря.

"За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки. Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составляла более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине", – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовали два жителя Киева. Они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов Украины.

"За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія". Для передачи "списков" для оформления фиктивных документов организаторы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги", – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, СБУ, вакцинация, врачи, вакцина, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (177012)
2
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (61306)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (55079)
4
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (51958)
5
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (42654)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (39476)
7
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (36297)
8
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (35141)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS