СБУ сообщила о разоблачении крупнейшей схемы по продаже поддельных COVID-сертификатов

"За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки. Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составляла более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине", – говорится в сообщении.

По данным следствия, схему организовали два жителя Киева. Они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов Украины.

"За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія". Для передачи "списков" для оформления фиктивных документов организаторы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги", – сообщили в СБУ.

Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.