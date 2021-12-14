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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Занималась целая амбулатория". СБУ разоблачила схемы изготовления фейковых COVID-сертификатов

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По предварительным данным, услугами фальсификаторов пользовались 500 человек ежемесячно
По предварительным данным, услугами фальсификаторов пользовались 500 человек ежемесячно
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской и Винницкой областях сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов. Об этом 13 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, услугами фальсификаторов пользовались 500 человек ежемесячно.

"Во Львовской области фальсификацией COVID-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактической прививки. По предварительной информации, медработники выдавали до 20 фальшивок в день. При этом работали в таком режиме в течение шести месяцев", – заявили в СБУ.

По информации правоохранителей, схему организовали врачи одного из медучреждений области. Они вносили недостоверные данные о вакцинировании в единую государственную систему учета eHealth. Врачи приобщили к схеме средний медперсонал заведения. В поиске клиентов были задействованы родственники, знакомые. Стоимость фейкового сертификата составляла от 2 до 3,5 тыс. грн.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области, ее организовали семейные врачи местных коммунальных медучреждений. Клиентов они находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, и через посредников.

"В течение нескольких месяцев злоумышленники производили ежедневно до пяти фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему eHealth они брали от 3,5 до 7,5 тыс. грн", – подчеркнули в релизе.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, поддельные справки о прохождении вакцинации и COVID-сертификаты, черновые записи с перечнем клиентов. Следователи планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов. 

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: Львов, СБУ, Украина, Винница, вакцинация, фальсификации, правоохранители, уголовное производство, врачи, Служба безопасности Украины, eHealth, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, прививки, COVID-сертификат
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