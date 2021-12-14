"Занималась целая амбулатория". СБУ разоблачила схемы изготовления фейковых COVID-сертификатов

По предварительным данным, услугами фальсификаторов пользовались 500 человек ежемесячно.

"Во Львовской области фальсификацией COVID-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактической прививки. По предварительной информации, медработники выдавали до 20 фальшивок в день. При этом работали в таком режиме в течение шести месяцев", – заявили в СБУ.

По информации правоохранителей, схему организовали врачи одного из медучреждений области. Они вносили недостоверные данные о вакцинировании в единую государственную систему учета eHealth. Врачи приобщили к схеме средний медперсонал заведения. В поиске клиентов были задействованы родственники, знакомые. Стоимость фейкового сертификата составляла от 2 до 3,5 тыс. грн.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области, ее организовали семейные врачи местных коммунальных медучреждений. Клиентов они находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, и через посредников.

"В течение нескольких месяцев злоумышленники производили ежедневно до пяти фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему eHealth они брали от 3,5 до 7,5 тыс. грн", – подчеркнули в релизе.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, поддельные справки о прохождении вакцинации и COVID-сертификаты, черновые записи с перечнем клиентов. Следователи планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК.