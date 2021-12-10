В Винницкой области медики наладили схему продажи фейковых COVID-сертификатов – полиция

По данным следствия, организовал схему 37-летний медик, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами медучреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему Минздрава. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тыс. грн.
Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемых следователи изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи с информацией о клиентах, незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образца с печатями врачей и больниц, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.
"Организатор подыскивал желающих получить COVID-сертификаты без фактического введения вакцины, которые бы отображались в приложении "Дія", а другие врачи вносили данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3 тыс. грн. до 7,5 тыс. грн.
У инициатора схемы в автомобиле полицейские изъяли COVID-документы, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны с перепиской с клиентами.
Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.
17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.
В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.