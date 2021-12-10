В Винницкой области медики наладили схему продажи фейковых COVID-сертификатов – полиция

Данные о несуществующей вакцинации вносили в приложение "Дія", за это медики брали от 3 тыс. грн до 7,5 тыс. грн Фото: npu.gov.ua

По данным следствия, организовал схему 37-летний медик, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами медучреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему Минздрава. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тыс. грн.

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемых следователи изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи с информацией о клиентах, незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образца с печатями врачей и больниц, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

"Организатор подыскивал желающих получить COVID-сертификаты без фактического введения вакцины, которые бы отображались в приложении "Дія", а другие врачи вносили данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3 тыс. грн. до 7,5 тыс. грн.

У инициатора схемы в автомобиле полицейские изъяли COVID-документы, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны с перепиской с клиентами.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.