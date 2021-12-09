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В Кропивницком медики полгода продавали поддельные свидетельства о вакцинации от COVID-19 – СБУ

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Каждый поддельный COVID-сертификат продавался за 2,5 тыс. грн
Каждый поддельный COVID-сертификат продавался за 2,5 тыс. грн
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность медиков одной из поликлиник Кропивницкого, которые выдавали международные свидетельства о вакцинации от коронавируса без фактической прививки. Об этом 9 декабря сообщает пресс-центр СБУ.

Незаконную схему организовали семейные врачи городской поликлиники. Подозреваемые каждый день в течение приблизительно шести месяцев делали шесть-семь фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Каждое такое свидетельство продавалось по цене 2,5 тыс. грн, всего подобным образом медики могли заработать более 1 млн грн.

Подозреваемые вносили сведения о вакцинации в электронную систему eHealth, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг "Дія". Во время обысков в медучреждении изъяты международные свидетельства о вакцинации и журналы фиксации якобы проведенных прививок.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов. 

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы. 

Теги: СБУ, вакцинация, документы, медики, Кропивницкий, врачи, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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