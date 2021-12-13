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В Украине за неделю открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов – МВД

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В ноябре МВД сообщило, что было открыто более 1200 производств за подделку COVID-документов
В ноябре МВД сообщило, что было открыто более 1200 производств за подделку COVID-документов
Фото: npu.gov.ua

С 6 по 12 декабря украинские правоохранители открыли 100 уголовных производств по фактам подделки и использования COVID-документов.

Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел Украины.

Следователи полиции сообщили 20 лицам о подозрении в совершении правонарушения. В суд направили 17 обвинительных актов.

Инфографика: mvs.gov.ua
Инфографика: mvs.gov.ua

Правоохранители отметили, что за прошлую неделю составили 1410 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД на 11 ноября, в Украине открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов. 

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: МВД, Украина, полиция, карантин, правоохранители, подделка, нарушение, COVID-сертификат
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