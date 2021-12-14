В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса – Киевская школа экономики

По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидываться на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины – это западная часть", – заявил он.

Ганиченко назвал две причины. Во-первых, топ-5 антилидеров по вакцинации – это области Западной Украины. Кроме того, в Закарпатской и Волынской областях потенциально критическая ситуация с коронавирусом. Закарпатье – единственный регион, где уровень госпитализации превышает показатель в 60 человек на 100 тыс. населения. А на Волыни уровень заболеваемости и коэффициент обнаружения коронавируса в два раза выше, чем в среднем по стране.

Вместе с тем в Украине последний месяц наблюдается снижение количества случаев заболеваемости. В частности, за последнюю неделю количество случаев упало на 17%. Также за неделю на 13% упал показатель смертности.