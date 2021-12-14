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В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса – Киевская школа экономики

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В Украине последний месяц наблюдается снижения количества случаев заболеваемости
В Украине последний месяц наблюдается снижения количества случаев заболеваемости
Фото: depositphotos.com

В Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за этого есть риск новой вспышки коронавируса в Украине, заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидываться на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины – это западная часть", – заявил он.

Ганиченко назвал две причины. Во-первых, топ-5 антилидеров по вакцинации – это области Западной Украины. Кроме того, в Закарпатской и Волынской областях потенциально критическая ситуация с коронавирусом. Закарпатье – единственный регион, где уровень госпитализации превышает показатель в 60 человек на 100 тыс. населения. А на Волыни уровень заболеваемости и коэффициент обнаружения коронавируса в два раза выше, чем в среднем по стране.

Вместе с тем в Украине последний месяц наблюдается снижение количества случаев заболеваемости. В частности, за последнюю неделю количество случаев упало на 17%. Также за неделю на 13% упал показатель смертности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 14 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерли 91 тыс. человек.

Теги: Украина, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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