В Украине за сутки умерли почти 400 пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов – 566 детей и 134 медицинских работника.
Госпитализировали в понедельник 1123 украинца с COVID-19, выздоровело в этот день 27 130 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 387 человек.
Также 13 декабря в Украине сделали 62 044 теста на коронавирус.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 570 448 случаев коронавирусной инфекции, из них 91 602 случая летальные, 3 233 009 человек выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.