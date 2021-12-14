В Украине за сутки умерли почти 400 пациентов с коронавирусом

Госпитализировали в понедельник 1123 украинца с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых пациентов – 566 детей и 134 медицинских работника.

Госпитализировали в понедельник 1123 украинца с COVID-19, выздоровело в этот день 27 130 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 387 человек.

Также 13 декабря в Украине сделали 62 044 теста на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 570 448 случаев коронавирусной инфекции, из них 91 602 случая летальные, 3 233 009 человек выздоровели.