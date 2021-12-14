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Около 110 тыс. украинцев просрочили получение второй дозы вакцины от коронавируса – Минздрав

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Кузин: Призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу
Кузин: Призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу
Фото: Ігор Кузін / Facebook

В Украине одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 14 млн человек. Об этом 14 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В то же время COVID-19 не отступил. Он каждый день забирает жизни тех, кто пренебрег возможностью защитить собственную жизнь и здоровье. Выход регионов из "красной" зоны эпидопасности, уменьшение количества выявленных случаев и стабилизация заболеваемости – не повод расслабляться. Особенно, когда речь идет о новом штамме "Омикрон", – подчеркнул он.

По словам Кузина, в Украине почти 110 тыс. человек просрочили получение второй дозы вакцины от коронавируса.

"Призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу. Напоминаю, минимально возможные интервалы для введения второй дозы: Comirnaty – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней", – заявил замминистра.

Кузин подчеркнул, что невакцинированные граждане подвергаются в пять раз большему риску госпитализации и почти в девять раз больше рискуют умереть от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 26,7 млн прививок. В стране подтвердили 3,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 91,6 тыс. человек.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, Омикрон
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