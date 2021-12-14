Около 110 тыс. украинцев просрочили получение второй дозы вакцины от коронавируса – Минздрав

"В то же время COVID-19 не отступил. Он каждый день забирает жизни тех, кто пренебрег возможностью защитить собственную жизнь и здоровье. Выход регионов из "красной" зоны эпидопасности, уменьшение количества выявленных случаев и стабилизация заболеваемости – не повод расслабляться. Особенно, когда речь идет о новом штамме "Омикрон", – подчеркнул он.

По словам Кузина, в Украине почти 110 тыс. человек просрочили получение второй дозы вакцины от коронавируса.

"Призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу. Напоминаю, минимально возможные интервалы для введения второй дозы: Comirnaty – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней", – заявил замминистра.

Кузин подчеркнул, что невакцинированные граждане подвергаются в пять раз большему риску госпитализации и почти в девять раз больше рискуют умереть от COVID-19.