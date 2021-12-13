Еще две области Украины выходят из "красной" зоны карантина

Об этом по итогам заседания комиссии в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Желтый" уровень эпидопасности в этих двух регионах начнет действовать с 15 декабря.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,56 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

После этого "красный" уровень эпидемической опасности был введен в Киеве и 18 областях. С 7 декабря восемь областей Украины и Киев покинули "красную" зону эпидемической опасности. Сейчас, кроме Винницкой и Хмельницкой, в ней остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.