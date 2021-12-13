ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Еще две области Украины выходят из "красной" зоны карантина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине действует адаптивный карантин
В Украине действует адаптивный карантин
Фото: ЕРА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 13 декабря решила перевести из "красной" зоны карантина в "желтую" две области – Винницкую и Хмельницкую.

Об этом по итогам заседания комиссии в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. 

"Желтый" уровень эпидопасности в этих двух регионах начнет действовать с 15 декабря. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,56 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

После этого "красный" уровень эпидемической опасности был введен в Киеве и 18 областях. С 7 декабря восемь областей Украины и Киев покинули "красную" зону эпидемической опасностиСейчас, кроме Винницкой и Хмельницкой, в ней остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винницкая область, Хмельницкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (182429)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (144908)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (56962)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (46978)
5
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (30707)
6
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (30317)
7
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28715)
8
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (26774)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS