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В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 в два раза больше людей, чем заболело

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12 декабря в Украине сделали 29 677 тестов на коронавирус
12 декабря в Украине сделали 29 677 тестов на коронавирус
Фото: depositphotos.com

За сутки 12 декабря в Украине подтвердили 4073 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Среди новых пациентов – 377 детей и 37 медицинских работников.

Госпитализировали в воскресенье 1456 украинцев с COVID-19, выздоровело в этот день 9966 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 188 человек. 

Также 12 декабря в Украине сделали 29 677 тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 563 165 случаев коронавирусной инфекции, из них 91 215 случаев летальные, 3 205 879 человек выздоровели.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2019995861496842

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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