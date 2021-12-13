В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 в два раза больше людей, чем заболело

12 декабря в Украине сделали 29 677 тестов на коронавирус Фото: depositphotos.com

Среди новых пациентов – 377 детей и 37 медицинских работников.

Госпитализировали в воскресенье 1456 украинцев с COVID-19, выздоровело в этот день 9966 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 188 человек.

Также 12 декабря в Украине сделали 29 677 тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 563 165 случаев коронавирусной инфекции, из них 91 215 случаев летальные, 3 205 879 человек выздоровели.