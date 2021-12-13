В США количество умерших от коронавируса достигло 800 тыс. человек

Reuters подчеркивает, что с начала года более 450 тыс. человек в США умерли после заражения коронавирусом Фото: EPA

Число погибших от вируса в США теперь превышает все население Северной Дакоты.

Агентство подчеркивает, что с начала года более 450 тыс. человек в США умерли после заражения коронавирусом, это 57% всех смертей в США от этой болезни с начала пандемии.

Согласно анализу Reuters, количество смертей в США увеличилось с 600 тыс. до 700 тыс. за 111 дней. Следующие 100 тыс. смертей случились всего за 73 дня.

Журналисты отмечают, что за последние 11 месяцев другие страны потеряли гораздо меньше людей на душу населения. В частности, уровень смертности в США более чем в три раза выше, чем в Канаде, и в 11 раз больше, чем в Японии.

По сравнению с Европейским союзом, в Соединенных Штатах за последние 11 месяцев зарегистрировано в 1,3 раза больше смертей на душу населения, чем во всем блоке.

При этом официальные данные Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC) на утро 13 декабря свидетельствовали о 794 тыс. смертей. Американский университет Джонса Хопкинса сообщал о 797 тыс.