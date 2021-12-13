В Украине "оранжевому" уровню эпидемической опасности соответствуют три области – Минздрав

Речь идет о Донецкой, Закарпатской и Одесской областях. 12 декабря "оранжевому" уровню соответствовали Донецкая и Закарпатская области.

10 областей Украины соответствуют "красному" уровню – Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговские области.

Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.