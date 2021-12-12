В Украине 10 областей соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности – Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине постепенно улучшается Фото: EPA

Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Оранжевому" уровню соответствую Закарпатская и Донецкая области, остальные регионы – "желтому".

Инфографика: moz.gov.ua

Во всех областях, соответствующих "красному" уровню, кроме Винницкой и Хмельницкой, а таже в Донецкой области три дня и больше превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.