В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в Украине госпитализировали с COVID-19 более 2,5 тыс. человек Фото: ЕРА

Среди новых пациентов – 526 детей и 53 медицинских работника.

Госпитализировали в субботу 2566 украинцев с COVID-19, выздоровели в этот день 11 626 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 238 человек.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 559 092 случая коронавирусной инфекции, из них 91 027 случаев – летальные, 3 195 913 человека выздоровели.

Число подтвержденных случаев инфицирования 11 декабря почти в два раза меньше, чем за день до этого (10 133). Однако число проведенных тестов на COVID-19 в субботу тоже меньше, чем за день до этого: 10 декабря сделали более 84 тыс. тестов, 11-го – 44,8 тыс.