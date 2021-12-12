В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

Среди новых пациентов – 526 детей и 53 медицинских работника.
Госпитализировали в субботу 2566 украинцев с COVID-19, выздоровели в этот день 11 626 человек. Из ранее заболевших скончалось за последние сутки 238 человек.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 559 092 случая коронавирусной инфекции, из них 91 027 случаев – летальные, 3 195 913 человека выздоровели.
Число подтвержденных случаев инфицирования 11 декабря почти в два раза меньше, чем за день до этого (10 133). Однако число проведенных тестов на COVID-19 в субботу тоже меньше, чем за день до этого: 10 декабря сделали более 84 тыс. тестов, 11-го – 44,8 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.