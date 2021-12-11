Посол Украины: Нужно более мощное политическое давление, откровенное принуждение, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров

Мельник: Чтобы быть успешным посредником, мало придерживаться нейтралитета, готовить повестку переговоров, предоставлять помещение и угощать печеньем и чаем Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

Он отметил, что переговоры в нормандском формате до сих пор не завершились установлением мира.

"Это очень разочаровывает. Одна из причин, почему этого не произошло за почти семь лет сложного переговорного процесса, заключается, на наш взгляд, также в том, что на каком-то этапе к этой посреднической миссии в Берлине стали подходить слишком формально. Ведь, чтобы быть успешным посредником, мало придерживаться нейтралитета, готовить повестку переговоров, предоставлять для этого помещение и угощать печеньем и чаем. Это все очень важно, но, как мы видим, к сожалению, недостаточно, потому что эта миссия должна предусматривать задействование всех имеющихся рычагов влияния, которые есть у стран-посредниц. Чтобы в том случае, когда процесс откровенно пробуксовывает, когда мы годами ходим по кругу – как точно сказал президент Владимир Зеленский, как кони по цирковой арене – и когда вполне очевидно, что в имитации переговоров виновна именно Россия, Берлин и Париж просто обязаны были применить нечто большее, чем уговоры", – заявил дипломат.

По словам Мельника, для реального прорыва "требуется более мощное политическое давление на Москву, если хотите, откровенное принуждение, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и выполнить свои обязательства. Этот подход еще не поздно изменить".