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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины: Нужно более мощное политическое давление, откровенное принуждение, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров

Мельник: Чтобы быть успешным посредником, мало придерживаться нейтралитета, готовить повестку переговоров, предоставлять помещение и угощать печеньем и чаем
Мельник: Чтобы быть успешным посредником, мало придерживаться нейтралитета, готовить повестку переговоров, предоставлять помещение и угощать печеньем и чаем
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

На Россию нужно оказывать более мощное политическое давление, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров в нормандском формате и выполнить свои обязательства. Об этом в интервью ZN.ua, которое вышло 11 декабря, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он отметил, что переговоры в нормандском формате до сих пор не завершились установлением мира.

"Это очень разочаровывает. Одна из причин, почему этого не произошло за почти семь лет сложного переговорного процесса, заключается, на наш взгляд, также в том, что на каком-то этапе к этой посреднической миссии в Берлине стали подходить слишком формально. Ведь, чтобы быть успешным посредником, мало придерживаться нейтралитета, готовить повестку переговоров, предоставлять для этого помещение и угощать печеньем и чаем. Это все очень важно, но, как мы видим, к сожалению, недостаточно, потому что эта миссия должна предусматривать задействование всех имеющихся рычагов влияния, которые есть у стран-посредниц. Чтобы в том случае, когда процесс откровенно пробуксовывает, когда мы годами ходим по кругу – как точно сказал президент Владимир Зеленский, как кони по цирковой арене – и когда вполне очевидно, что в имитации переговоров виновна именно Россия, Берлин и Париж просто обязаны были применить нечто большее, чем уговоры", – заявил дипломат.

По словам Мельника, для реального прорыва "требуется более мощное политическое давление на Москву, если хотите, откровенное принуждение, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и выполнить свои обязательства. Этот подход еще не поздно изменить".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США решили быть активным участником мирного процесса.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, российская агрессия, Андрей Мельник, война в Украине
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