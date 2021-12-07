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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США, ФРГ, Франция, Италия и Великобритания выступили за активизацию переговоров по Донбассу в нормандском формате

России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца
России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца
Фото: wikipedia.org

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании в ходе телефонного разговора 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"Все они напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пять глав государств и правительств обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета Украинского государства" и "заявили о своей приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".

Разговор президента США Джо Байдена с его европейскими союзниками прошел накануне переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 7 декабря.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Италия, Донбасс, ФРГ, переговоры, агрессия, Париж, вторжение, нормандский формат, конфликт
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