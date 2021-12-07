США, ФРГ, Франция, Италия и Великобритания выступили за активизацию переговоров по Донбассу в нормандском формате

России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца Фото: wikipedia.org

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"Все они напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что пять глав государств и правительств обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета Украинского государства" и "заявили о своей приверженности действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".

Разговор президента США Джо Байдена с его европейскими союзниками прошел накануне переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 7 декабря.