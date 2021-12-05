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Лавров заявил, что нормандский формат создан для того, чтобы "заставлять" Украину

Лавров предъявляет претензии Берлину и Парижу
Лавров предъявляет претензии Берлину и Парижу
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нормандский формат, в рамках которого ищут пути решения военного конфликта на Донбассе, создавался для того, чтобы "заставлять" Украину выполнять договоренности. Об этом он сказал в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24", сообщает 5 декабря МИД РФ.

Министра спросили об Украине и Минских соглашениях.

"Если оставить Украину наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Надо ее заставлять. Именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", – процитировали Лаврова в МИД.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Теги: Германия, Франция, Сергей Лавров, Донбасс, Минские соглашения, нормандский формат, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, соглашение
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