"США решили быть активным участником мирного процесса". Ермак ответил, будут ли Штаты участвовать в нормандском формате

Ермак: США очень заинтересованы в том, чтоб в Украину пришел мир Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Ведущая телеканала Наталья Мосейчук спросила у Ермака будут ли США принимать участие в переговорах в нормандском формате.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это – будет происходить будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом. Безусловно, надо это уважать, потому что наши партнеры – и Германия, и Франция – на протяжении этих лет очень много сделали", – ответил он.

Ермак отметил, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

"И я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, что провести саммит лидеров норманского формата. Но США приняли для себя четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтоб в Украину пришел мир", – уверен глава Офиса президента.