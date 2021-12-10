Зеленский: Благодаря США у Украины может появиться еще одна переговорная площадка с Россией

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря Соединенным Штатам еще одна площадка переговоров с РФ. [...] Я не исключаю отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в этой ситуации есть "сложный, тонкий, хирургический момент – как не потерять нормандский формат".

"Потому что ты, ничего не построив, можешь разрушить то, что есть. Потому что есть заинтересованный [президент Франции Эммануэль] Макрон. Я познакомлюсь сейчас на саммите с новым канцлером Германии господином Шольцем", – подчеркнул президент Украины.

Он назвал Макрона одним из лидеров Европы, который "заинтересован в развитии реализации всех наработок в нормандском формате".

"Для меня очень важна его реакция. На сегодняшний день у меня есть реакция, что все "за", чтобы существовало несколько путей и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке", – объяснил Зеленский.