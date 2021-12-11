Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе посетит Киев и Москву

Донфрид после визитов в Киев и Москву отправится в Брюссель Фото: The German Marshall Fund of the United States / Facebook

Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря для встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить наращивание Россией войск и подтвердить приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

"Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений с поддержкой нормандского формата", – говорится в сообщении.

Затем дипломат отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения, добавили в Госдепе.