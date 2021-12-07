Путин пожаловался Байдену, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории"

"НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – отметил Путин.

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.