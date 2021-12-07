Кулеба о требовании РФ по невступлению Украины в НАТО: Европа не может допустить, чтобы Путин сорвал такой джек-пот

Кулеба: В чем цинизм ситуации: в Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня. Тем не менее они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать Фото: ЕРА

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил тогда, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

"Я находился в Швеции, когда появилось заявление со стороны России, что им нужны срочно гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Безусловно, я начал сразу работать с коллегами", – сказал Кулеба, комментируя слова Путина.

По словам главы МИД, никто из представителей стран ЕС, с которыми он разговаривал, не поддерживает "эту историю".

"С одной стороны, [не поддерживают] из-за поддержки Украины. Но, с другой стороны, действительно, Европа не может сейчас допустить, чтобы во второй раз Путин сорвал такой джек-пот, как он сделал в 2014 году, поэтому принять подобное требование, как сказал один коллега красноречиво, представитель влиятельного государства – члена НАТО – он сказал, что это нонсенс. Поэтому я исключаю, что сейчас подобное какое-то соглашение будет достигнуто. Только украинский народ будет решать, куда и как будет двигаться Украина", – подчеркнул министр.

Как сказал глава МИД, в составе Альянса растет поддержка членства Украины в НАТО.

"Раньше [противников] было больше, сейчас – меньше. Собирание европейских стран в поддержку членства Украины в НАТО продолжается. Это сложный процесс. Понимаете, в чем цинизм ситуации? В Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня. Это вопрос послезавтрашнего дня, условно говоря. Тем не менее они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать", – добавил Кулеба.

Он также прокомментировал слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который говорил, что Украине "в долгосрочной перспективе лучше бы ориентироваться" на Финляндию, которая является членом ЕС, но не входит в состав НАТО.

"Ишингер никогда не скрывал своих взглядов. Он всегда на должности главы Мюнхенской конференции так или иначе продвигал подобные сценарии. Я бы тут не заострял", – сказал Кулеба.