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Кулеба о требовании РФ по невступлению Украины в НАТО: Европа не может допустить, чтобы Путин сорвал такой джек-пот

Кулеба: В чем цинизм ситуации: в Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО это не вопрос завтрашнего дня. Тем не менее они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать
Кулеба: В чем цинизм ситуации: в Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня. Тем не менее они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать
Фото: ЕРА

Европейские страны не согласятся на требование президента РФ Владимира Путина о гарантиях невступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря в эфире канала ICTV.

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил тогда, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

"Я находился в Швеции, когда появилось заявление со стороны России, что им нужны срочно гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Безусловно, я начал сразу работать с коллегами", – сказал Кулеба, комментируя слова Путина.

По словам главы МИД, никто из представителей стран ЕС, с которыми он разговаривал, не поддерживает "эту историю".

"С одной стороны, [не поддерживают] из-за поддержки Украины. Но, с другой стороны, действительно, Европа не может сейчас допустить, чтобы во второй раз Путин сорвал такой джек-пот, как он сделал в 2014 году, поэтому принять подобное требование, как сказал один коллега красноречиво, представитель влиятельного государства – члена НАТО – он сказал, что это нонсенс. Поэтому я исключаю, что сейчас подобное какое-то соглашение будет достигнуто. Только украинский народ будет решать, куда и как будет двигаться Украина", – подчеркнул министр.

Как сказал глава МИД, в составе Альянса растет поддержка членства Украины в НАТО.

"Раньше [противников] было больше, сейчас – меньше. Собирание европейских стран в поддержку членства Украины в НАТО продолжается. Это сложный процесс. Понимаете, в чем цинизм ситуации? В Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО – это не вопрос завтрашнего дня. Это вопрос послезавтрашнего дня, условно говоря. Тем не менее они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать", – добавил Кулеба.

Он также прокомментировал слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который говорил, что Украине "в долгосрочной перспективе лучше бы ориентироваться" на Финляндию, которая является членом ЕС, но не входит в состав НАТО.

"Ишингер никогда не скрывал своих взглядов. Он всегда на должности главы Мюнхенской конференции так или иначе продвигал подобные сценарии. Я бы тут не заострял", – сказал Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию. Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать "действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств".

Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств неприемлем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Вольфганг Ишингер, Дмитрий Кулеба
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