МИД: Украина не ожидает прорыва после разговора Байдена и Путина

Путин во время разговора услышит "четкие сигналы" от Байдена относительно Украины, отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

"В жизни возможно все, но я бы не ожидал завтра каких-нибудь прорывов. Думаю, завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. А потом будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация", – сказал глава МИД Украины.

По мнению Кулебы, Путин во время разговора услышит "четкие сигналы" от Байдена относительно действий Запада в случае агрессии РФ против Украины.

"Что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства. И это будут убедительные вещи", – считает Кулеба.

Кулеба подтвердил, что после переговоров Байдена с Путиным состоится беседа главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским.

6 декабря с Зеленским поговорил госсекретарь США Энтони Блинкен.