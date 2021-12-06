"Ядерный вариант". Новые санкции США предусматривают отключение России от системы SWIFT – СМИ

США разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай вторжения российских войск в Украину Фото: depositphotos.com

Как уточнили собеседники телеканала, это "ядерный вариант" на случай вторжения российских войск в Украину.

Также в США не исключают введения ограничений против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, в том числе против российских энергетических компаний и банков. Помимо этого, санкции могут коснуться российского госдолга.

Как уточняют собеседники телеканала, "ведущим российским олигархам" могут ограничить возможность для путешествий и закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт.

При этом источники CNN отмечают, что окончательный перечень возможных ограничений против РФ еще не утвержден.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен в случае агрессии против Украины пригрозил РФ санкциями, "от которых США раньше воздерживались".