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"Ядерный вариант". Новые санкции США предусматривают отключение России от системы SWIFT – СМИ

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США разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай вторжения российских войск в Украину
США разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай вторжения российских войск в Украину
Фото: depositphotos.com

Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT. Об этом 6 декабря сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Как уточнили собеседники телеканала, это "ядерный вариант" на случай вторжения российских войск в Украину.

Также в США не исключают введения ограничений против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, в том числе против российских энергетических компаний и банков. Помимо этого, санкции могут коснуться российского госдолга.

Как уточняют собеседники телеканала, "ведущим российским олигархам" могут ограничить возможность для путешествий и закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт.

При этом источники CNN отмечают, что окончательный перечень возможных ограничений против РФ еще не утвержден.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен в случае агрессии против Украины пригрозил РФ санкциями, "от которых США раньше воздерживались".

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи. 

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, вторжение, SWIFT, CNN, война в Украине, война на Донбассе
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