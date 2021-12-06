Путин и Байден поговорят тет-а-тет по защищенной линии видеосвязи – впервые на уровне глав государств

"Нет, это не новое. Она действительно была. Еще при предыдущих администрациях достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она была создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась", – сказал Песков.

По его словам, линия полностью защищена, она "позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

Песков подчеркнул, что беседа Путина и Байдена – это "не переговоры делегаций", она будет проходить тет-а-тет. В то же время "при необходимости будут привлекаться все те, кто нужен", резюмировал спикер Кремля.