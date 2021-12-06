"Сначала надо выгнать Турцию". Ле Пен высказалась об украинской перспективе членства в НАТО

"Во-первых, нужно из него [НАТО] изгнать Турцию. Я также не думаю, что в нынешнем положении НАТО может принять любое новое государство", – заявила Ле Пен.

На вопрос о многотысячной российской армии на границе с Украиной и возможной инвазии России лидер французских ультраправых ответила, что сомневается в том, что Путин допустит такую ошибку.

"Я не думаю, что Путин совершит такую ошибку. Но я также считаю, что Евросоюз играет в этой ситуации роль пиромана. Можно говорить все, что хочется, но Украина входит в сферу влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создаются напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы являемся сегодня", – сказала Ле Пен.

Она убеждена, что европейцы должны бороться с другой "реальной угрозой, которая нависает над Европой", – исламизмом.