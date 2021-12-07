В НАТО боятся, что Россия может отрезать страны Балтии от остального Альянса за два часа – The Times

Источники издания среди украинской разведки и членов НАТО сообщают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувальского коридора – 90-километровой полосы между Польшей и Литвой. Как отмечают журналисты, этот коридор – это все, что соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским союзом и союзниками по НАТО.

Россия может перенаправить мигрантов в коридор и устроить беспорядки, подчеркивает The Times. После этого российские войска могут войти в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарной миссии. Такой шаг позволил бы России соединить свои силы в Калининграде и Беларуси.

Также со ссылкой на источники в Украине издание отмечает, что такую операцию Россия может провести за два часа.