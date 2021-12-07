Россия будет нести полную ответственность за эскалацию конфликта – Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши

"Межпарламентская ассамблея Верховной Рады, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша... с обеспокоенностью наблюдает за концентрацией вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины, что противоречит принципу удержания от угрозы или применения силы в международных отношениях, которого Россия обязалась придерживаться в соответствии с международными договорами… Признает Россию стороной, которая будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта, если она не откажется от своих агрессивных действий", – отмечается в документе.

Также парламентарии Украины, Литвы и Польши осудили вооруженную агрессию РФ против Украины и попытку аннексии Крыма.

Кроме того, ассамблея не признает результатов незаконных выборов в Госдуму России и осуждает незаконное проведение Россией переписи населения в аннексированном Крыму.

Парламентарии трех стран призвали "ужесточить санкции против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

"[Ассамблея] требует от РФ прекратить военную агрессию против Украины, остановить наращивание военного потенциала на оккупированных территориях и границах с Украиной, вернуть все временно оккупированные территории Украины", – подчеркивается в итоговом документе.

От Украины его подписал глава Рады Руслан Стефанчук, от Польши – маршалок Сената Томаш Гродзкий, от Литвы – глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.