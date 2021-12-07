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Россия будет нести полную ответственность за эскалацию конфликта – Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши

Чмилите-Нильсен, Гродзкий и Стефанчук подписали итоговый документ XI Межпарламентской ассамблеи
Чмилите-Нильсен, Гродзкий и Стефанчук подписали итоговый документ XI Межпарламентской ассамблеи
Фото: rada.gov.ua

Россия будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта. Об этом говорится в итоговом документе XI Межпарламентской ассамблеи, подписанном в Варшаве главами парламентов Украины, Польши и Литвы, его опубликовала пресс-служба аппарата Рады 6 декабря.

"Межпарламентская ассамблея Верховной Рады, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша... с обеспокоенностью наблюдает за концентрацией вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины, что противоречит принципу удержания от угрозы или применения силы в международных отношениях, которого Россия обязалась придерживаться в соответствии с международными договорами… Признает Россию стороной, которая будет нести полную ответственность за возможную эскалацию конфликта, если она не откажется от своих агрессивных действий", – отмечается в документе.

Также парламентарии Украины, Литвы и Польши осудили вооруженную агрессию РФ против Украины и попытку аннексии Крыма.

Кроме того, ассамблея не признает результатов незаконных выборов в Госдуму России и осуждает незаконное проведение Россией переписи населения в аннексированном Крыму.

Парламентарии трех стран призвали "ужесточить санкции против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

"[Ассамблея] требует от РФ прекратить военную агрессию против Украины, остановить наращивание военного потенциала на оккупированных территориях и границах с Украиной, вернуть все временно оккупированные территории Украины", – подчеркивается в итоговом документе.

От Украины его подписал глава Рады Руслан Стефанчук, от Польши – маршалок Сената Томаш Гродзкий, от Литвы – глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Глава Минобороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить президента России Владимира Путина от вторжения РФ в Украину.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

На 7 декабря запланированы переговоры президента Байдена и Путина. Они пройдут по видеосвязи.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Польша, выборы, Литва, санкции, Госдума, военные, граница, агрессия, аннексия, угрозы, Варшава, вторжение, парламент, документы, Сейм Польши, Руслан Стефанчук, войска, Сенат Польши, Томаш Гродзкий, Сейм Литвы
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