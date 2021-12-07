Представители украинской общественности обратились к Байдену перед его переговорами с Путиным

7 декабря должны состояться переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. В обращении подчеркивается, что эта беседа привлекает внимание украинцев, так как ожидается, что одной из ее тем будет Украина.

Подписавшиеся под обращением считают, что Путин хочет "возродить советскую империю зла".

"Эта политика внедряется как на территории самой России против гражданских прав и прав коренных народов, так и в отношении других суверенных государств и международных организаций. Пожалуй, лишним будет перечислять все известные факты агрессивных преступных действий Путина и его окружения, которые привели к десяткам миллионов пострадавших в Европе и по всей планете. Кремль цинично захватывает чужие территории, вмешивается во внутренние дела суверенных государств, экспортирует терроризм, занимается кибертерроризмом, уничтожает окружающую среду и применяет запретные вооружения против гражданских. Украинцы могут в ежедневной жизни ощущать на себе последствия этой преступной деятельности", – говорится в документе.

Авторы обращения напомнили о газовом кризисе в Европе и ситуации с "Северным потоком – 2".

"Именно в ответ на смягчение санкций против "Северного потока – 2" Россия стала стягивать к границам Украины огромное количество вооружений и военных. Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость. Мы, украинцы, точно можем подтвердить эту давно и не раз проверенную аксиому. Поэтому уверяем вас, что #УкраинцыБудутСопротивляться (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет", – подчеркивается в обращении.

Подписанты высказали надежду, что Байден на переговорах соблюдет принцип "ничего об Украине без Украины", и сделали акцент на неприемлемости реализации Минских соглашений.

"Попытка ограничить украинский суверенитет через внедрение Минских договоренностей будет иметь катастрофические последствия для безопасности всей Европы. Поиск решения проблемы следует искать в принудительных мерах не относительно жертвы агрессии, а в комплексном международном давлении на Россию как систематической нарушительницы международного правопорядка. Мы убеждены, что борьба украинского народа на переднем рубеже защиты западной цивилизации от восточного деспотизма заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки. США и Украина должны действовать в духе обновленной Хартии стратегического партнерства. Уверяем вас, что украинский народ наряду с нашими свободными восточноевропейскими соседями будет оставаться надежным союзником США в борьбе за свободу, демократию и процветание", – резюмировали авторы обращения.

Под ним поставили подписи несколько десятков политиков, общественных деятелей, бывших политзаключенных, правозащитников. В частности, это сам Квит, ученые, писатели, представители сферы образования, народные депутаты от "Голоса" и "Европейской солидарности", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, дипломаты Роман Безсмертный и Владимир Огрызко, бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.