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Украина на фоне эскалации с Россией запросила у США часть "афганской" техники – СМИ

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Просьба об увеличении военной помощи от США звучит на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе
Просьба об увеличении военной помощи от США звучит на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе
Фото: depositphotos.com

Украина просила США передать часть американского вооружения, которое предназначалось Афганистану до захвата там власти "Талибаном". Об этом сообщило 6 декабря издание Foreign Policy.

Издание напомнило, что глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по данным Foreign Policy, Украина хочет получить боеприпасы и вертолеты, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы. Что касается вертолетов, то речь о Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.

Контекст:

Просьба об увеличении военной помощи звучит на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

Теги: США, Украина, Афганистан, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, Талибан
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