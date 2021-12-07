Украина на фоне эскалации с Россией запросила у США часть "афганской" техники – СМИ

Просьба об увеличении военной помощи от США звучит на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе Фото: depositphotos.com

Издание напомнило, что глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по данным Foreign Policy, Украина хочет получить боеприпасы и вертолеты, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы. Что касается вертолетов, то речь о Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.