Путин и Байден завершили онлайн-переговоры. Они продлились более двух часов

В начале беседы Путин поприветствовал Байдена, глава Белого дома в ответ выразил надежду на очную встречу с президентом РФ в будущем. Дальнейшие переговоры глав двух государств прошли за закрытыми дверями.

Пока неизвестно, о чем говорили и о чем договорились Байден и Путин.

Видеокадры начала беседы опубликовал в Telegram RT.

Как рассказал старший чиновник Белого дома, одной из тем видеозвонка Байдена с Путиным будет наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

Он отмечал, что стороны затронут и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".