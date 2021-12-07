ГОРДОН
 
 
МИР

Путин и Байден завершили онлайн-переговоры. Они продлились более двух часов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переговоры Байдена и Путина по видеосвязи завершились около 19.10
Переговоры Байдена и Путина по видеосвязи завершились около 19.10
Фото: EPA

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи завершились 7 декабря около 19.10 (по Киеву), они продлились чуть более двух часов. Об этом пишут ТАСС и РБК.

В начале беседы Путин поприветствовал Байдена, глава Белого дома в ответ выразил надежду на очную встречу с президентом РФ в будущем. Дальнейшие переговоры глав двух государств прошли за закрытыми дверями.

Пока неизвестно, о чем говорили и о чем договорились Байден и Путин.

Видеокадры начала беседы опубликовал в Telegram RT.

Как рассказал старший чиновник Белого дома, одной из тем видеозвонка Байдена с Путиным будет наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

Он отмечал, что стороны затронут и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут "прорывов" от этих переговоров.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, переговоры, видео, президент, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича
  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (234427)
2
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (91704)
3
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (64650)
4
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (58442)
5
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (47567)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (37388)
7
"Бордовый бутончик розы". Вера Брежнева засветила голое тело (20868)
8
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (20257)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS