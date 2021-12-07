США потребуют от ФРГ остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения РФ в Украину – СМИ

Об этом 7 декабря написало Bloomberg со ссылкой на источники и подготовленные Белым домом документы, которые оказались в распоряжении агентства.

Отмечается, что США будут добиваться от нового правительства Германии выполнения своих обязательств, а именно остановки трубопровода в случае агрессии РФ.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины.