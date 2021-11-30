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В "Нафтогазі України" не исключили, что будут обжаловать сертификацию "Северного потока – 2"

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Украина готова оспаривать сертификацию "Северного потока 2", отметили в "Нафтогазі"
Украина готова оспаривать сертификацию "Северного потока – 2", отметили в "Нафтогазі"
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Украинская сторона имеет некоторый доступ к поданным в Федеральное сетевое агентство ФРГ документам по сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream AG и должна быть выслушана в процессе, но не имеет полномочий, чтобы прекратить процедуру. Об этом 29 ноября в комментарии Reuters сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Он отметил, что в Украины "нет никакого права вето" на окончательную сертификацию "Северного потока – 2".

В то же время Украина готова оспаривать его сертификацию, если проект не будет соответствовать "духу и букве" европейского законодательства, добавил глава "Нафтогазу".

По словам Витренко, украинская сторона надеется, что "этого не произойдет", в противном случае – обратится в суд.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. СМИ также писали, что "Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию без получения сертификата.

В то же время посол Германии в Украине заявила, что трубопровод точно не будет работать еще полгода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, ФРГ, газопровод, законодательство, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ, суд, запуск
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