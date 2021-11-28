"Северный поток – 2" могут ввести в эксплуатацию без получения сертификата – СМИ

В частности, подобные примеры запуска газопроводов были в прошлом – первоначально были введены в эксплуатацию без получения сертификата "Североевропейский газопровод" (NEL) и магистральный газопровод EGL 401. Тем более, ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" сэкономит российскому ''Газпрому'' транзитные сборы за прокачку газа через территорию Украины, отмечает издание.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при запуске трубопровода без сертификации компании оператору грозит штраф в размере около €1 млн.

В то же время инвестиции в строительство "Северного потока – 2" составили как минимум €10 млрд, указала Handelsblatt.

Однако в Федеральном сетевом агентстве ФРГ подчеркивают, что два предыдущих случая не сопоставимы с проектом "Северный поток – 2".

Компании, которые подлежат аудиту, и факты сертификации "слишком сильно расходятся", сказал в комментарии немецкой газете представитель ведомства.