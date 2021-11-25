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МВФ оценил потери Украины после запуска "Северного потока – 2"

После ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться, отметили в МВФ
После ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться, отметили в МВФ
Фото: nord-stream2.com

Запуск трубопровода "Северный поток – 2" приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на $1,2 млрд в год. Оценка Международного валютного фонда содержится в материалах первого пересмотра программы stand-by для Украины, опубликованных (.pdf) 24 ноября на сайте МВФ.

"За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы, – отметили в Фонде. – После ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться, и доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около $1,2 млрд в год".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 22 октября агентство Bloomberg написало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

10 ноября "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину до максимальных значений – 109,3 млн м³.

11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, МВФ, доходы, ГТС, газопровод, транзит, прогноз, Северный поток – 2, запуск
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