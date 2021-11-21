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Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет – Шмыгаль

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Шмыгаль: Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет
Шмыгаль: Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет
Фото: kmu.gov.ua

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет. Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября.

"Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продолжить и ведем на этот счет переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них тоже зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что Украина предложила увеличить объемы транзита сверх прописанных в контракте.

"Мы готовы еще до 55 млн м³ увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает возможность украинской ГТС транспортировать и транзитировать вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованы, система к этому подготовлена", – рассказал премьер.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 22 октября агентство Bloomberg написало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что, хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 25 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,14%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

По данным Reuters, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало РБК.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, транзит, Денис Шмыгаль, Кабмин
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