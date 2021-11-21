Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет – Шмыгаль

Шмыгаль: Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет Фото: kmu.gov.ua

"Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продолжить и ведем на этот счет переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них тоже зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что Украина предложила увеличить объемы транзита сверх прописанных в контракте.

"Мы готовы еще до 55 млн м³ увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает возможность украинской ГТС транспортировать и транзитировать вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованы, система к этому подготовлена", – рассказал премьер.