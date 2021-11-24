В МИД Украины призвали новую коалицию в ФРГ к жесткой позиции по "Северному потоку – 2"

Новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Глава МИД отметил, что в коалиционном соглашении говорится о готовности ФРГ развивать энергетическое партнерство с Украиной. Это, по словам Кулебы, закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.

"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", – подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что для Украины очень важным является тот факт, что "будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции".

По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров о важности "Ассоциированного трио". Кроме того, новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", указал Кулеба.

Также новое правительство ФРГ требует от РФ немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины и оккупации Крыма, резюмировал глава МИД.

Как сообщило 24 ноября Bloomberg, лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства ФРГ, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.