В МИД Украины призвали новую коалицию в ФРГ к жесткой позиции по "Северному потоку – 2"

Глава МИД отметил, что в коалиционном соглашении говорится о готовности ФРГ развивать энергетическое партнерство с Украиной. Это, по словам Кулебы, закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.
"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", – подчеркнул министр.
Кулеба добавил, что для Украины очень важным является тот факт, что "будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции".
По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров о важности "Ассоциированного трио". Кроме того, новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", указал Кулеба.
Также новое правительство ФРГ требует от РФ немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины и оккупации Крыма, резюмировал глава МИД.
Как сообщило 24 ноября Bloomberg, лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства ФРГ, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.
Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.
Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".
"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.
Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал будущую коалицию в Германии "похоронить "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря.