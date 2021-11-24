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В МИД Украины призвали новую коалицию в ФРГ к жесткой позиции по "Северному потоку – 2"

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Новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", отметили в МИД
Новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в ФРГ занять "более жесткую" позицию по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом Кулеба сказал в комментарии "РБК-Украина" 24 ноября.

Глава МИД отметил, что в коалиционном соглашении говорится о готовности ФРГ развивать энергетическое партнерство с Украиной. Это, по словам Кулебы, закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.

"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", – подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что для Украины очень важным является тот факт, что "будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции".

По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров о важности "Ассоциированного трио". Кроме того, новое коалиционное соглашение "четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины", указал Кулеба.

Также новое правительство ФРГ требует от РФ немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины и оккупации Крыма, резюмировал глава МИД.

Как сообщило 24 ноября Bloomberg, лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" заключили соглашение о создании коалиционного правительства ФРГ, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров "Зеленых" Анналена Баербок, а сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек – "суперминистром", контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал будущую коалицию в Германии "похоронить "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, МИД Украины, Берлин, правительство, ФРГ, призыв, газопровод, коалиция, Дмитрий Кулеба, Северный поток – 2, Ассоциированное трио, Олаф Шольц
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