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США объявили о новых санкциях из-за газопровода "Северный поток – 2"

США продолжают выступать против газопровода "Северный поток 2", отметил Блинкен
США продолжают выступать против газопровода "Северный поток – 2", отметил Блинкен
Фото: nord-stream2.com

Госдепартамент США представил в Конгресс доклад, перечислив два судна против которых можно ввести санкции на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США 22 ноября.

"В докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к трубопроводу "Северный поток – 2". Против Transadria Ltd будут введены санкции на основании PEESA, а ее судно Marlin признано конфискованной собственностью", – отметил Блинкен.

Другое судно, против которого будут введены санкции, не называется.

Учитывая сегодняшние действия, администрация США "ввела санкции против восьми человек и идентифицировала 17 судов, которые считаются заблокированной собственностью на основании PEESA", добавил госсекретарь.

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток – 2", в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, которые он несет Украине и странам НАТО и ЕС, и стремится дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере" – подчеркнул Блинкен.

В докладе власти США называют Transadria Ltd подставной российской компанией, зарегистрированной на Кипре, отметило Bloomberg.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, морское вспомогательное судно Marlin, построенное в 2008 году, ходит под флагом РФ. В данный момент оно находится в порту Санкт-Петербурга.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

8 ноября комитет Сената по иностранным делам сообщил, что инициирует внесение в оборонный бюджет США поправки, которая предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

Теги: Газпром, Россия, США, Украина, санкции, Госдепартамент США, Конгресс США, ФРГ, газопровод, Энтони Блинкен, судно, Северный поток – 2, доклад, ЕС
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