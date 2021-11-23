США объявили о новых санкциях из-за газопровода "Северный поток – 2"

"В докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к трубопроводу "Северный поток – 2". Против Transadria Ltd будут введены санкции на основании PEESA, а ее судно Marlin признано конфискованной собственностью", – отметил Блинкен.

Другое судно, против которого будут введены санкции, не называется.

Учитывая сегодняшние действия, администрация США "ввела санкции против восьми человек и идентифицировала 17 судов, которые считаются заблокированной собственностью на основании PEESA", добавил госсекретарь.

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток – 2", в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, которые он несет Украине и странам НАТО и ЕС, и стремится дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере" – подчеркнул Блинкен.

В докладе власти США называют Transadria Ltd подставной российской компанией, зарегистрированной на Кипре, отметило Bloomberg.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, морское вспомогательное судно Marlin, построенное в 2008 году, ходит под флагом РФ. В данный момент оно находится в порту Санкт-Петербурга.