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"Никаких исключений". Кулеба рассказал, при каких условиях "Северный поток – 2" не превратится в "северное оружие"

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Трубопровод был задуман с одной целью исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС, отметил Кулеба
Трубопровод был задуман с одной целью – исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС, отметил Кулеба
Фото: EPA

Миграционный кризис, военная эскалация РФ возле границы Украины, повышенные уровни пропаганды России в ЕС и действия Москвы по парализации нормандского формата – "элементы одной и той же игры", направленной на увеличение давления на ЕС с целью сертификации газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение 21 ноября в эфире телеканала "Украина 24" выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Эту позицию Украина доносила партнерам и они согласны с ней, добавил министр.

"Северный поток – 2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета Евросоюза... Только тогда "Северный поток – 2" не превратится в северное оружие", – сказал Кулеба.

По его словам, РФ усилиями юристов и лоббистов пытается "найти щели в европейском законодательстве" и создать особые условия для "Северного потока – 2".

Кулеба напомнил, что трубопровод был задуман с одной целью – исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС, убрав таким образом сдерживающий фактор для агрессивных действий РФ на украинской территории.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, миграция, МИД Украины, пропаганда, ФРГ, агрессия, кризис, газопровод, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ, запуск, давление, ЕС
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