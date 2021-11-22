"Никаких исключений". Кулеба рассказал, при каких условиях "Северный поток – 2" не превратится в "северное оружие"

Трубопровод был задуман с одной целью – исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС, отметил Кулеба Фото: EPA

Эту позицию Украина доносила партнерам и они согласны с ней, добавил министр.

"Северный поток – 2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета Евросоюза... Только тогда "Северный поток – 2" не превратится в северное оружие", – сказал Кулеба.

По его словам, РФ усилиями юристов и лоббистов пытается "найти щели в европейском законодательстве" и создать особые условия для "Северного потока – 2".

Кулеба напомнил, что трубопровод был задуман с одной целью – исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС, убрав таким образом сдерживающий фактор для агрессивных действий РФ на украинской территории.