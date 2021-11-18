Премьер Польши считает, что ФРГ нужно отказаться от запуска "Северного потока – 2"

"Да, конечно, нужно остановить "Северный поток – 2", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, что он скажет вероятному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их возможного разговора в будущем.

По мнению Моравецкого, деньги, которые Россия будет получать в результате функционирования трубопровода, будут направлены на вооружения.

"Давайте работать вместе во имя мира и не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружения", – призвал премьер Польши.